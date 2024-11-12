Верховный суд Филиппин создаст структуру управления ИИ для судебной системы

Структуру управления ИИ хотят создать из-за растущей значимости искусственного интеллекта в судебных процессах

Фото: equivant-court.com

Верховный суд Филиппин намерен разработать «Структуру управления ИИ для судебной системы». Эта инициатива направлена ​​на то, чтобы наметить руководящие принципы ответственной интеграции ИИ в различные области судебной деятельности и управления. Об этом сообщили на официальном сайте суда.

По словами старшего судьи Марвика Леонена, Структура управления ИИ обеспечит стандарты использования ИИ в судебном администрировании, например, в сфере кадровых ресурсов, финансов и безопасности, а также в юридических исследованиях, анализе документов, подаче заявлений в суд и управлении делами.

В соответствии со Стратегическим планом Верховного суда по судебным инновациям на 2022–2027 годы (SPJI), структура управления ИИ является ключевым шагом на пути к модернизации систем и рабочих процессов судебной системы. С этой целью суд активно изучает потенциал ИИ для повышения эффективности и точности судебной системы.

Верховный суд уже начал пилотное тестирование технологий ИИ, включая программное обеспечение для транскрипции голоса в текст для стенографистов. Кроме того, несколько офисов в суде испытывают платформы с улучшенными возможностями ИИ, предназначенные для оптимизации юридических исследований.

Однако старший судья Леонен подчеркнул, что суд еще не полностью внедрил ни одну систему ИИ. Судебная система продолжает процесс цифровизации своих процедур, картирования процессов и тщательной оценки того, какие приложения ИИ будут масштабируемы для более широкого развертывания. Хотя суду известны передовые инструменты ИИ, такие как GPT, он еще не принял эти технологии.

Ранее в США суд разрешил судьям и персоналу использовать ИИ в свое работе, но есть ряд ограничений.

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