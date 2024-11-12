Практика судов
  1. В мире

Верховный суд Филиппин создаст структуру управления ИИ для судебной системы

17:43, 12 ноября 2024
Структуру управления ИИ хотят создать из-за растущей значимости искусственного интеллекта в судебных процессах
Верховный суд Филиппин создаст структуру управления ИИ для судебной системы
Фото: equivant-court.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный суд Филиппин намерен разработать «Структуру управления ИИ для судебной системы». Эта инициатива направлена ​​на то, чтобы наметить руководящие принципы ответственной интеграции ИИ в различные области судебной деятельности и управления. Об этом сообщили на официальном сайте суда.

По словами старшего судьи Марвика Леонена, Структура управления ИИ обеспечит стандарты использования ИИ в судебном администрировании, например, в сфере кадровых ресурсов, финансов и безопасности, а также в юридических исследованиях, анализе документов, подаче заявлений в суд и управлении делами.

В соответствии со Стратегическим планом Верховного суда по судебным инновациям на 2022–2027 годы (SPJI), структура управления ИИ является ключевым шагом на пути к модернизации систем и рабочих процессов судебной системы. С этой целью суд активно изучает потенциал ИИ для повышения эффективности и точности судебной системы.

Верховный суд уже начал пилотное тестирование технологий ИИ, включая программное обеспечение для транскрипции голоса в текст для стенографистов. Кроме того, несколько офисов в суде испытывают платформы с улучшенными возможностями ИИ, предназначенные для оптимизации юридических исследований.

Однако старший судья Леонен подчеркнул, что суд еще не полностью внедрил ни одну систему ИИ. Судебная система продолжает процесс цифровизации своих процедур, картирования процессов и тщательной оценки того, какие приложения ИИ будут масштабируемы для более широкого развертывания. Хотя суду известны передовые инструменты ИИ, такие как GPT, он еще не принял эти технологии.

Ранее в США суд разрешил судьям и персоналу использовать ИИ в свое работе, но есть ряд ограничений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд искусственный интеллект

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Статус «трудоспособности» будет определять независимый эксперт – Кабмин одобрил законопроект относительно лиц с ограниченной трудоспособностью и в частности лиц с инвалидностью

При статусе «устойчивое частичное ограничение нетрудоспособности» лицо будет получать помощь в возвращении к предыдущей работе, поиске новой работы, обучении или переобучении и ежемесячную выплату при содействии своему трудоустройству – Кабмин.

Страховые выплаты будут зависеть от оценки состояния трудоспособности – Шмыгаль анонсировал дополнительную к МСЭК реформу

Для людей с частичной стойкой потерей трудоспособности государство будет компенсировать разницу в зарплате, которую лицо имело до страхового случая и по возвращении на работу – Денис Шмыгаль

Верховный Суд объяснил, могут адвокаты путем адвокатских запросов обращаться в ТЦК за отсрочкой для клиентов

Также Верховный Суд отметил, что если на иждивении военнообязанного находятся трое детей, но одному ребенку исполнилось 18 лет, то право на отсрочку отсутствует.

Владимир Зеленский сообщил, что с 15 ноября переводы в ВСУ будут работать через приложение Армия+

Кабмин принял постановление о разблокировании переводов в ВСУ – их можно будет осуществить через приложение Армия+.

Прокурорам запретили использовать Telegram – документ

Прокурорам не только запрещено пересылать служебную информацию с помощью Telegram, а также устанавливать мессенджер на служебные компьютеры, но есть исключение.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Владислав Шипович
    Владислав Шипович
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді