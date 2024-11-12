На Запорожье россияне атаковали автобус с гражданскими пассажирами

В Запорожской области российские войска попали FPV-дроном в гражданский автобус, сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Автобус «Богдан» с пассажирами из прифронтовых сел попал под удар в Приморском.
По словам Федорова, обошлось без жертв, повреждения получило только транспортное средство.
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