На Запорожье россияне атаковали автобус с гражданскими пассажирами

В Приморском российский FPV-дрон попал в гражданский автобус.

В Запорожской области российские войска попали FPV-дроном в гражданский автобус, сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Автобус «Богдан» с пассажирами из прифронтовых сел попал под удар в Приморском.

По словам Федорова, обошлось без жертв, повреждения получило только транспортное средство.

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