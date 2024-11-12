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Дональд Трамп после назначения может сменить директора ФБР Кристофера Рэя

12:20, 12 ноября 2024
Один из вероятных кандидатов на должность директора ФБР – Кэш Патель, советник Трампа.
Дональд Трамп после назначения может сменить директора ФБР Кристофера Рэя
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Избранный президент США Дональд Трамп после своего назначения на должность может сменить директора Федерального бюро расследований, возглавляемого сейчас Кристофером Реем. Об этом сообщает NBC.

«Директор ФБР Кристофер Рэй и команда Дональда Трампа рассматривают возможность того, что при новой администрации Рея заменят, заявили NBC три источника, знакомых с ситуацией», — говорится в сообщении.

Источники указывают, что один из вероятных кандидатов на должность директора ФБР – Кэш Патель, советник Трампа. Также есть предположение, что он может возглавить ЦРУ.

Как известно, Трамп назначил Рея директором ФБР в 2017 году на срок в 10 лет. Впоследствии Трамп не раз критиковал его, но не так сильно, как других официальных лиц Минюста, частью которого является ФБР. Однако, напоминает NBC, Трамп требовал его увольнения, когда Рэй заявил на слушаниях в Конгрессе, что ранение экспрезидента в ухо во время июльского покушения не было вызвано пулей. Позже в ФБР подтвердили, что Трамп получил ранение от пули стрелка.

NBC рассказывает, что республиканец Патель ранее работал в Совете нацбезопасности США и в Палате представителей Конгресса, являлся старшим советником директора Национальной разведки. Также в конце президентства Трампа он работал начальником штаба министра обороны. Трамп планировал сделать его заместителем директора ЦРУ, но глава управления Джина Геспел пригрозила тогда отставкой в ​​случае такого назначения.

Как сообщалось, что Трамп избрал Майка Уолта советником по нацбезопасности, а Марко Рубио  госсекретарем США.

Также стали известны имена кандидатов на самые высокие посты в администрации Трампа.

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США Дональд Трамп

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