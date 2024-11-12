Мобилизовали человека, который не слышит, а руководитель предприятия ОПК прячет работников, чтобы не остановить работу критического предприятия – член комитета по нацбезопасности описал проблемы

«Мобилизация с ВИЧ, с открытой формой туберкулеза, недавно мобилизовали человека, который не слышит, и человека, где в заключении ВЛК написана «частичная атрофия мозга» - надеюсь, что представители МО и Минздрава уделят внимание этому приказу 402. Со своей стороны могу предложить им выполнить любую задачу на полигоне, с условиями, когда они не слышат, а командир дает команду» - отметил Александр Федиенко.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко описал проблемы, возникающие из-за продолжающейся проверки забронированных работников предприятий и недостатки регулирования определения степени пригодности к военной службе.

«Уверен, что многие знают, что механизм бронирования приостановлен на время проверки. Проверить, конечно, надо.

Но здесь тоже вопрос. Если определять критичность по деньгам, то останутся одни мегамаркеты.

Что имеем. ТЦК уже начали обзванивать руководителей предприятий, говорят, мы знаем, что бронирование у вас заканчивается 14 ноября, так что ждите в гости.

Юридически ТЦК имеют полное право мобилизовать таких военнообязанных.

Уже есть обращение работников одного из элеваторов и предприятия ОПК. Которые хоть и критические, но работников уже мобилизовали.

Доходит до того, что руководитель их увольняет и как-то скрывает, чтобы не остановить работу предприятия.

Всегда считал, что если идет какая-то проверка, нужно хотя бы на время проверки решением КМУ продлить сроки бронирования. По крайней мере, это было бы системно», - отметил Федиенко.

Еще один болезненный вопрос, по его словам, это приказ №402 Минобороны, принятый вместе с Минздравом.

«Я не знаю внешних факторов, по которым принимали это решение. Потому что уже тогда сразу руководители ТЦК говорили, что это полная глупость.

Что имеем, мобилизация с ВИЧ, с открытой формой туберкулеза, недавно мобилизовали не слышащего человека и человека, где в заключении ВЛК написано, «умственная отсталость такой-то степени, осложненное нарушение речи, частичная атрофия мозга и т.д.

Надеюсь, что представители МО и Минздрава уделят внимание этому приказу 402.

Со своей стороны могу предложить им выполнить любую задачу на полигоне, с условиями, когда они не слышат, а командир дает команду» - отметил член комитета.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 4 мая вступили в силу изменения в Положение о ВЛК и новое Расписание болезней для определения степени пригодности к военной службе.

Соответствующие изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины утверждены приказом Министерства обороны от 27 апреля 2024 г. №262. Согласно изменениям в Расписание болезней, которые вступили в силу 4 мая, лица с клинически излеченным туберкулезом или остаточными изменениями смогут служить.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 9 октября стало известно, что Правительство протокольным решением по отдельным вопросам поручило ТЦК совместно с госадминистрациями провести аудит принятых решений об определении предприятий критически важными. Соответствующий аудит до 15 ноября ТЦК будет проводить в отношении предприятий, статус которых определяли комиссии, образованные областными государственными администрациями, КГГА и военными администрациями. Для этого администрации должны включить в свои комиссии руководителей областных ТЦК или заместителей.

Далее у Минэкономики будет 5 дней – до 20 ноября, чтобы обобщить информацию этого аудита и с учетом результатов бронирования военнообязанных проинформировать Кабмин.

Протокольное решение правительства предусматривает возможность аннулирования военнообязанных отсрочек от призыва при выявлении фактов необоснованного бронирования.

В конце октября Кабмин урегулировал вопросы проверки критических предприятий.

Автор: Наталя Мамченко

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