Мобілізували людину, яка не чує, а керівник підприємства ОПК переховує працівників, щоб не зупинити роботу критичного підприємства – член комітету з нацбезпеки описав проблеми

«Мобілізація з ВІЧ, з відкритою формою туберкульозу, нещодавно мобілізували людину яка не чує, та людину, де у висновку ВЛК написано «часткова атрофія мозку» - сподіваюсь, що представники МО та МОЗ приділять увагу цьому наказу 402. Зі свого боку можу запропонувати їм виконати будь-яке завдання на полігоні, з умовами, коли вони не чують, а командир дає команду» - зазначив Олександр Федієнко.

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Федієнко описав проблеми, які наразі виникають через триваючу перевірку заброньованих працівників підприємств та недоліки регулювання визначення ступеню придатності до військової служби.

«Впевнений, що багато хто знає, що механізм бронювання, призупинено на час перевірки. Перевірити звісно треба.

Але тут теж питання. Якщо визначати критичність по грошах, то залишаться одні мегамаркети.

Що маємо. ТЦК вже почали обдзвонювати керівників підприємств, кажуть му знаємо що бронювання у вас закінчується 14 листопада, тож чекайте в гості.

Юридично ТЦК мають повне право мобілізувати таких військовозобовʼязаних.

Вже маю звернення працівників одного з елеваторів та підприємства ОПК. Які хоч і критичні, але працівників вже мобілізували.

Доходить до того, що керівник їх звільняє, та якось переховує, щоб не зупинити роботу підприємства.

Завжди вважав, що якщо йде якась перевірка, треба хоча б на час перевірки, рішенням КМУ подовжити терміни бронювання. Принаймі, це було б системно» - зазначив Федієнко.

Ще одне болюче питання, за його словами, це наказ №402 Міноборони, який був прийнято разом з МОЗ.

«Я не знаю зовнішні фактори, за якими приймали це рішення. Бо вже тоді, одразу, керівники ТЦК казали, що це повна дурість.

Що маємо, мобілізація з ВІЧ, з відкритою формою туберкульозу, нещодавно мобілізували людину яка не чує, та людину де у висновку ВЛК написано, «розумова відсталість такої-то ступені, ускладнене порушення мовлення, часткова атрофія мозку тощо.

Сподіваюсь, що представники МО та МОЗ приділять увагу цьому наказу 402.

Зі свого боку можу запропонувати їм виконати будь-яке завдання на полігоні, з умовами, коли вони не чують, а командир дає команду» - зазначив член комітету.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», 4 травня набули сили зміни до Положення про ВЛК та новий Розклад хвороб для визначення ступеню придатності до військової служби.

Відповідні зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України затверджені наказом Міністерства оборони від 27 квітня 2024 №262. Згідно зі змінами до Розкладу хвороб, які набули сили 4 травня, особи з клінічно вилікуваним туберкульозом чи залишковими змінами зможуть служити.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», 9 жовтня стало відомо, що Уряд протокольним рішенням «з окремих питань» доручив ТЦК спільно з держадміністраціями провести аудит прийнятих рішень про визначення підприємств критично важливими. Відповідний аудит до 15 листопада ТЦК буде проводити стосовно тих підприємств, статус яких визначали комісії, утворені обласними державними адміністраціями, КМДА та військовими адміністраціями. Для цього адміністрації повинні включити у свої комісії керівників обласних ТЦК або їх заступників.

Далі у Мінекономіки буде 5 днів – до 20 листопада, аби узагальнити інформацію цього аудиту і з урахуванням результатів бронювання військовозобов’язаних проінформувати Кабмін.

Протокольне рішення уряду передбачає можливість анулювання військовозобов’язаним відстрочок від призову у разі виявлення фактів необгрунтованого бронювання.

Наприкінці жовтня Кабмін врегулював питання перевірки критичних підприємств.

Автор: Наталя Мамченко

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