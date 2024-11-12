Избран председатель Южного городского суда Одесской области

Председателем суда избран судья Сергей Лемец.

11 ноября состоялось собрание судей Южного городского суда Одесской области, на повестку дня которого были вынесены вопросы об избрании председателя суда. Об этом сообщил официальный сайт суда.

По результатам тайного голосования, большинством от количества судей суда, председателем Южного городского суда Одесской области избран судья Лемец Сергей Петрович с 11 ноября 2024 года по 30 июня 2025 года.

Напомним, что в соответствии с частью 3 статьи 20 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» указанные судьи избраны на административные должности сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи.

Ранее сообщалось, что председателем Шестого апелляционного административного суда избрана Елена Кузьмишина, а Пятого апелляционного административного суда - Степан Домусчи.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Добавим, еще был избран председатель Ивано-Франковского апелляционного суда.

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