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Обрано голову Южного міського суду Одеської області

13:14, 12 листопада 2024
Головою суду обрано суддю Сергія Лемця.
Обрано голову Южного міського суду Одеської області
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11 листопада відбулися збори суддів Южного міського суду Одеської області, на порядок денний яких були винесені питання щодо обрання голови суду. Про це повідомив офіційний сайт суду.

За результатами таємного голосування, більшістю від кількості суддів суду, головою Южного міського суду Одеської області обрано суддю Лемця Сергія Петровича з 11 листопада 2024 року по 30 червня 2025 року.

Нагадаємо, що відповідно до частини 3 статті 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» зазначених суддів обрано на адміністративні посади строком на три роки, але не більше як на строк повноважень судді.

Раніше ми писали, що головою Шостого апеляційного адміністративного суду обрано Олену Кузьмишину, а головою П'ятого апеляційного адміністративного суду - Степана Домусчі.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області. 

Додамо, також було обрано голову Івано-Франківського апеляційного суду.

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