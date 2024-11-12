В Амстердамі протестувальники феєрверком підпали трамвай

Протестувальники кидали каміння та феєрверки в транспорт, виникли сутички з поліцією.

Фото: NOS

В Амстердамі, у районі Нью-Вест, кілька десятків людей влаштували безлади, кидаючи каміння у машини та автобус, а також використовуючи феєрверки. Один із феєрверків спричинив пожежу в міському трамваї, в якому не було пасажирів. Вогонь вдалося швидко загасити. Пізніше, близько 22:00, група протестувальників перемістилася на вулицю Слотермеерлан, де сталися сутички з поліцією. Про це пише NOS.

Правоохоронці затримали трьох учасників заворушень, не виключаючи подальших арештів після аналізу відеозаписів з камер спостереження. Причини безладів поки невідомі, але на деяких відео чути антисемітські гасла від учасників подій.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що в Амстердамі люди в масках побили футбольних фанів з Ізраїлю.

Фото: NOS

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