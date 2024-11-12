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Прем'єр Британії Стармер вимагає від Байдена виділити Україні 20 млрд доларів та дозволити удари ракетами Storm Shadow

11:26, 12 листопада 2024
Стармер вимагатиме дати дозвіл Києву на запуск ракет великої дальності Storm Shadow у глиб території рф, проти чого виступає Байден.
Прем'єр Британії Стармер вимагає від Байдена виділити Україні 20 млрд доларів та дозволити удари ракетами Storm Shadow
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Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вимагатиме від чинного президента США Джо Байдена виділити Україні 20 млрд доларів за рахунок заморожених російських активів до вступу Дональда Трампа на посаду. Про це повідомляє The Telegraph.

Зазначається, що він наполягає на проведенні особистих переговорів з Байденом на саміті G20 у Бразилії наступного тижня.

Очікується, що Стармер вимагатиме дати дозвіл Києву на запуск ракет великої дальності Storm Shadow у глиб території рф, проти чого виступає Байден.

Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон обговорили питання зміни позиції США щодо ракет Storm Shadows під час переговорів у Парижі 11 листопада. Лідери провели 20 хвилин, розмовляючи віч-на-віч про Україну.

«Лідери розпочали з обговорення ситуації в Україні, включаючи питання про те, як найкраще забезпечити Україні максимально сильні позиції перед зимою», - розповіло джерело.

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США Україна Джо Байден Велика Британія

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