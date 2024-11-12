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Премьер Британии Стармер требует от Байдена выделить Украине 20 млрд долларов и разрешить удары ракетами Storm Shadow

11:26, 12 ноября 2024
Стармер потребует дать разрешение Киеву на запуск ракет большой дальности Storm Shadow в глубь территории России, против чего выступает Байден.
Премьер Британии Стармер требует от Байдена выделить Украине 20 млрд долларов и разрешить удары ракетами Storm Shadow
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер потребует от действующего президента США Джо Байдена выделить Украине 20 млрд долларов за счет замороженных российских активов до вступления Дональда Трампа в должность. Об этом сообщает The Telegraph.

Он настаивает на проведении личных переговоров с Байденом на саммите G20 в Бразилии на следующей неделе.

Ожидается, что Стармер потребует дать разрешение Киеву на запуск ракет большой дальности Storm Shadow в глубь территории фр, против чего выступает Байден.

Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили вопрос изменения позиции США по поводу ракет Storm Shadows во время переговоров в Париже 11 ноября. Лидеры провели 20 минут, разговаривая лицом к лицу об Украине.

«Лидеры начали с обсуждения ситуации в Украине, включая вопрос о том, как лучше обеспечить Украине максимально сильные позиции перед зимой», - рассказал источник.

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США Украина Джо Байден Великобритания

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