В Амстердаме протестующие фейерверком подожгли трамвай

Протестующие бросали камни и фейерверки в транспорт, возникли столкновения с полицией.

Фото: NOS

В Амстердаме, в районе Нью-Вест, несколько десятков человек устроили беспорядки, бросая камни в машины и автобус, а также используя фейерверки. Один из фейерверков вызвал пожар в городском трамвае, в котором не было пассажиров. Огонь удалось быстро потушить. Позже, около 22:00, группа протестующих переместилась на улицу Слотермеерлан, где произошли столкновения с полицией. Об этом пишет NOS.

Правоохранители задержали трех участников беспорядков, не исключая дальнейших арестов после анализа видеозаписей с камер наблюдения. Причины беспорядков пока неизвестны, но на некоторых видео слышны антисемитские лозунги от участников событий.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Амстердаме люди в масках избили футбольных фанов из Израиля.

Фото: NOS

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