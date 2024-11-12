Дональд Трамп может назначить Марко Рубио госсекретарем США

Трамп остановился на кандидатуре Рубио, также рассматривавшегося при выборе своего партнера по предвыборной кампании в этом году.

Избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить сенатора от Флориды, республиканца Марко Рубио на должность государственного секретаря США. Об этом сообщает The New York Times.

Издание указывает, что Трамп остановился на кандидатуре Рубио, также рассматривавшегося при выборе своего партнера по предвыборной кампании в этом году. Однако он еще может изменить свой выбор.

«Рубио избрали в Сенат в 2010 году, и он занял позицию «ястреба» во внешней политике, занимая жесткую позицию по отношению к Китаю и Ирану. поддерживает Трампа в таких вопросах, как, например, война рф против Украины», – пишет издание.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Марко Рубио оказался в коротком списке кандидатов на пост вице-президента.

Рубио является вице-председателем Специального комитета по разведке и является старшим членом Комитета по международным отношениям, руководя различными инициативами, направленными на укрепление национальной безопасности.

Сенатор от Флориды во время интервью после выборов не исключил возможности занять должность в администрации.

«Мне всегда интересно служить этой стране», - сказал Рубио CNN. «У меня не было никаких плановых разговоров ни с кем в администрации Трампа. В любом случае я планирую с ними работать, будь то в Сенате, который является важным местом, или в каком-то другом качестве», добавил он.

Ранее стали известны имена кандидатов на самые высокие посты в администрации Трампа.

Также сообщалось, что Трамп избрал Майка Уолта советником по нацбезопасности.

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