Дональд Трамп може призначити Марко Рубіо держсекретарем США

Трамп зупинився на кандидатурі Рубіо, якого також розглядав при виборі свого партнера по передвиборчій кампанії цього року.

Обраний президент США Дональд Трамп планує призначити сенатора від Флориди, республіканця Марко Рубіо на посаду державного секретаря США. Про це повідомляє The New York Times.

Видання вказує, що Трамп зупинився на кандидатурі Рубіо, якого також розглядав при виборі свого партнера по передвиборчій кампанії цього року. Однак він ще може змінити свій вибір.

«Рубіо обрали до Сенату у 2010 році, і він зайняв позицію «яструба» у зовнішній політиці, займаючи жорстку позицію щодо Китаю та Ірану. Спочатку його позиція розходилася з тими республіканцями, які більш скептично ставилися до втручань за кордоном, але останнім часом він також підтримує Трампа в таких питаннях, як, наприклад, війна рф проти України», - пише видання.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Марко Рубіо опинився в короткому списку кандидатів на пост віце-президента.

Наразі Рубіо є віце-головою Спеціального комітету з розвідки та є старшим членом Комітету з міжнародних відносин, керуючи різними ініціативами, спрямованими на зміцнення національної безпеки.

Сенатор від Флориди під час інтерв'ю після виборів не виключив можливість зайняти посаду в адміністрації.

«Мені завжди цікаво служити цій країні», - сказав Рубіо CNN. «У мене не було жодних планових розмов ні з ким в адміністрації Трампа. У будь-якому випадку я планую з ними працювати, чи то в Сенаті, який є важливим місцем, чи в якійсь іншій якості», додав він.

Нещодавно стали відомі імена кандидатів на найвищі пости в адміністрації Трампа.

Також повідомлялося, що Трамп обрав Майка Волтца радником із нацбезпеки.

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