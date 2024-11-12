Практика судів
  1. У світі

Дональд Трамп може призначити Марко Рубіо держсекретарем США

08:48, 12 листопада 2024
Трамп зупинився на кандидатурі Рубіо, якого також розглядав при виборі свого партнера по передвиборчій кампанії цього року.
Дональд Трамп може призначити Марко Рубіо держсекретарем США
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Обраний президент США Дональд Трамп планує призначити сенатора від Флориди, республіканця Марко Рубіо на посаду державного секретаря США. Про це повідомляє The New York Times.

Видання вказує, що Трамп зупинився на кандидатурі Рубіо, якого також розглядав при виборі свого партнера по передвиборчій кампанії цього року. Однак він ще може змінити свій вибір.

«Рубіо обрали до Сенату у 2010 році, і він зайняв позицію «яструба» у зовнішній політиці, займаючи жорстку позицію щодо Китаю та Ірану. Спочатку його позиція розходилася з тими республіканцями, які більш скептично ставилися до втручань за кордоном, але останнім часом він також підтримує Трампа в таких питаннях, як, наприклад, війна рф проти України», - пише видання.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Марко Рубіо опинився в короткому списку кандидатів на пост віце-президента.

Наразі Рубіо є віце-головою Спеціального комітету з розвідки та є старшим членом Комітету з міжнародних відносин, керуючи різними ініціативами, спрямованими на зміцнення національної безпеки.

Сенатор від Флориди під час інтерв'ю після виборів не виключив можливість зайняти посаду в адміністрації.

«Мені завжди цікаво служити цій країні», - сказав Рубіо CNN. «У мене не було жодних планових розмов ні з ким в адміністрації Трампа. У будь-якому випадку я планую з ними працювати, чи то в Сенаті, який є важливим місцем, чи в якійсь іншій якості», додав він.

Нещодавно стали відомі імена кандидатів на найвищі пости в адміністрації Трампа.

Також повідомлялося, що Трамп обрав Майка Волтца радником із нацбезпеки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд: відсутність інформації про припинення виплати пенсії на території держав-учасниць СНД не може бути підставою для відмови у призначенні і поновленні виплати пенсії за новим місцем проживання пенсіонера

Не передбачено такої умови для виплати пенсії, як надання особою документів, що підтверджують припинення виплати пенсії на території, де особа раніше отримувала пенсію.

Уряд врахував пропозицію збільшити видатки на Мінкульт майже на півмільярда – Євгенія Кравчук

Будуть збільшені видатки на Український культурний фонд і стратегічні комунікації – загалом Мінкульт отримає в 2025 році 11,3 млрд грн.

Прожитковий мінімум для прокурорів залишиться на рівні 1600 грн, але видатки на прокуратуру в 2025 році збільшать на 2,34 млрд грн – проект бюджету

Уряд пропонує збільшити фінансування Офісу Генпрокурора в 2025 році на 2,34 млрд грн порівняно з 2024 роком.

Кабмін в бюджеті на 2025 рік пропонує збільшити фінансування судовій владі

Бюджет збільшиться як на суди першої та апеляційної інстанцій, так і на Верховний Суд, ВАКС та Вищу раду правосуддя.

До України знов завітала місія МВФ, яка оцінить прогрес у виконаних кроках і реформах

Лише нещодавно було затверджено оновлений Меморандум з МВФ з вимогами стосовно реформ.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Владислав Шипович
    Владислав Шипович
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді