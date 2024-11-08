Новий держсекретар, очільник Пентагону і Генпрокурор – FoxNews назвало імена кандидатів на найвищі пости в адміністрації Трампа

Держсекретарем може стати сенатор Марко Рубіо, очільником Пентагону - «зелений берет», конгресмен Майк Уолц, а Генеральним прокурором – адвокат, сенатор Майк Лі, який працював із суддею Верховного суду Семюелем Аліто.

Після перемоги на президентських виборах 2024 року наступним важливим кроком новообраного президента Дональда Трампа є поповнення кабінету лідерами, які посилять реалізацію його плану протягом наступних 4 років.

На кожну посаду є кілька кандидатів, але FoxNews назвало найбільш обговорюваних претендентів на найвищі посади.

Державний секретар

Сенатора Марко Рубіо з штату Флорида, який був головним претендентом у короткому списку Трампа на пост віце-президента, висунули на посаду державного секретаря, зазначає FoxNews.

Наразі Рубіо є віце-головою Спеціального комітету з розвідки та є старшим членом Комітету з міжнародних відносин, керуючи різними ініціативами, спрямованими на зміцнення національної безпеки.

Сенатор від Флориди під час інтерв'ю після виборів не виключив можливість зайняти посаду в адміністрації.

«Мені завжди цікаво служити цій країні», - сказав Рубіо CNN. «У мене не було жодних планових розмов ні з ким в адміністрації Трампа. У будь-якому випадку я планую з ними працювати, чи то в Сенаті, який є важливим місцем, чи в якійсь іншій якості», додав він.

Розглядаються також кандидатури сенатора Білла Хагерті, який був послом в Японії за Трампа і виступав проти зовнішньої політики адміністрації Байдена-Гарріса.

На цю посаду також претендує колишній радник Трампа з національної безпеки Роберт О'Брайен, повідомили Fox News Digital. Після того, як залишив адміністрацію Трампа, він став співзасновником міжнародної консалтингової фірми American Global Strategies.

Fox News Digital повідомили, що Річард Гренелл також розглядає цю посаду. Гренелл є колишнім послом у Німеччині та колишнім виконувачем обов’язків директора національної розвідки при Трампі. Він також є потенційним вибором радника з національної безпеки.

Міністр оборони (глава Пентагону)

Нагороджений бойовими нагородами «зелений берет» (U.S. Army Special Forces) Майк Уолц, член Палати представників від штату Флорида, ветеран війни в Афганістані, може бути призначений на посаду очільника американського оборонного агентства.

Уолц, який був генеральним директором оборонного підрядника Metis Solutions і директором Пентагону з оборонної політики під керівництвом міністрів оборони Дональда Рамсфельда та Роберта Гейтса, працює в робочій групі Палати представників з Китаю, яка координує політику щодо Китаю та працює над зменшенням залежності Америки від китайських корисних копалин.

Уолц є головою підкомітету Збройних Сил Палати представників з питань готовності, а також членом Комітету з нагляду та підзвітності та Постійного спеціального комітету з питань розвідки.

Колишній держсекретар Майк Помпео також може повернутися до управління оборонним відомством, зазначає Fox News.

Департамент внутрішньої безпеки

Чад Вулф виконував обов'язки міністра внутрішньої безпеки при Трампі під час його першого терміну.

Зараз Вулф працює виконавчим директором Інституту політики першої Америки (AFPI), головним директором зі стратегії та головою Центру внутрішньої безпеки та імміграції.

Том Хоман, колишній виконувач обов'язків директора імміграційної та митної служби США при Трампі, також є претендентом на очільника Департаменту внутрішньої безпеки. Хоман — колишній офіцер поліції та запрошений співробітник Центру безпеки кордону та імміграції при Heritage Foundation.

Генеральний прокурор

Сенатор Майк Лі, штат Юта, адвокат, який раніше спеціалізувався на судових процесах у Верховному суді, працював секретарем судді Ді Бенсона з Окружного суду США округу Юта, а потім разом з майбутнім суддею Верховного суду США Семюелем Ентоні Аліто.

Лі підтримував Трампа під час його кампанії 2024 року, критикуючи «істеблішмент Демократичної партії» за кримінальні справи проти новообраного президента в інтерв’ю Fox .

Під час передвиборної кампанії Трамп заявив, що розглядатиме кандидатуру генерального прокурора Техасу Кена Пакстона на посаду генерального прокурора. Пакстон був рішучим прихильником Трампа протягом усіх його викликів на виборах 2020 року та судових баталій.

За день до виборів Пакстон подав заяву amicus до Апеляційного суду Одинадцятого округу США, підтверджуючи заяви про те, що спеціальний прокурор по справі Трампа Джек Сміт був незаконно призначений Міністерством юстиції.

Департамент внутрішніх справ

Трамп може перепризначити свого колишнього міністра внутрішніх справ Девіда Бернхардта керувати агентством ще на чотири роки.

Також, за чутками, на цю посаду претендує губернатор Аляски Майк Данліві.

Казначейство

Менеджер хедж-фонду мільярдера Скотт Бессент працював головним економічним радником Трампа. «Я зроблю все, що попросить президент Трамп», — сказав він CNBC, коли його запитали про потенційну посаду в кабінеті.

Джон Полсон, також мільярдер-менеджер хедж-фонду, нещодавно сказав Wall Street Journal, що в разі призначення він працюватиме з Ілоном Маском, щоб скоротити витрати.

Серед інших претендентів – Джей Клейтон, який очолював Комісію з цінних паперів і бірж США за Трампа, і Роберт Лайтхайзер, який був представником Трампа в США. Лайтхайзер є головою Центру американської торгівлі в AFPI.

Начальник штабу

Сьюзі Вайлз, політичний стратег із давнім стажем, яка тісно співпрацювала з Трампом як старший радник під час його кампанії 2024 року, призначена на пост глави штабу.

Посол в ООН

Голова конференції Республіканської партії Палати представників Еліза Стефанік, штат Нью-Йорк, одна з перших законодавців Конгресу, які підтримали переобрання Трампа, претендує на роль посла в ООН.

Цю посаду раніше обіймала Ніккі Гейлі, яка кинула виклик Трампу на праймеріз Республіканської партії в 2024 році.

Прес-секретар

Каролайн Лівітт працювала національним прес-секретарем кампанії Трампа в 2024 році. Левітт також працювала помічником прес-секретаря Білого дому за першого строку Трампа.

Також очікується, що значну роль в адміністрації відіграватимуть Роберт Ф. Кеннеді-молодший і генеральний директор Tesla і SpaceX Ілон Маск.

Нагадаємо, Ілону Маску можуть доручити розібратися з ефективністю урядових чиновників.

Автор: Наталя Мамченко

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