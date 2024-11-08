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ЄС готовий до співпраці з Дональдом Трампом щодо України, – Шарль Мішель

16:38, 8 листопада 2024
ЄС висловив готовність до співпраці з Трампом в питаннях безпеки та оборони.
ЄС готовий до співпраці з Дональдом Трампом щодо України, – Шарль Мішель
Джерело фото: Главком
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Європейський Союз готовий співпрацювати з Дональдом Трампом у всіх сферах, зокрема щодо підтримки України, заявив президент Європейської ради Шарль Мішель. Він підкреслив, що всі європейські лідери прагнуть зміцнити зв'язки зі Сполученими Штатами, зокрема в питаннях безпеки та оборони, пише «Інтерфакс-Україна».

«Я абсолютно переконаний, що всі європейські лідери хочуть зміцнити зв'язки зі Сполученими Штатами. Вчора в нас були хороші дебати на цю тему, на всі теми, зокрема щодо безпеки, оборони. Я вчора передав Дональду Трампу послання, що ми хотіли б співпрацювати з ним у всіх сферах, зокрема щодо України», – зазначив Мішель під час спілкування з журналістами на неформальній зустрічі глав держав і урядів ЄС у Будапешті.

Європейський лідер наголосив на важливості підтримки України. «Я абсолютно переконаний, що всі європейські лідери хочуть зміцнити зв'язки зі Сполученими Штатами. Вчора в нас були хороші дебати на цю тему, на всі теми, зокрема щодо безпеки, оборони. Я вчора передав Дональду Трампу послання, що ми хотіли б співпрацювати з ним у всіх сферах, зокрема щодо України», – підкреслив він.

Мішель також анонсував обговорення питань конкурентоспроможності серед лідерів ЄС на зустрічі того дня.

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