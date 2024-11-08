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Володимир Зеленський обговорив із генсеком НАТО участь військових КНДР в російській агресії проти України

15:08, 8 листопада 2024
За словами Президента, Україна потребує дозволу на використання далекобійної зброї по військових об'єктах на території рф.
Володимир Зеленський обговорив із генсеком НАТО участь військових КНДР в російській агресії проти України
Джерело фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, зокрема, обговоривши ситуацію на фронті та роль Північної Кореї в російській агресії проти України. Про це він повідомив в соцмережі X.

Зеленський розповів, що під час зустрічі інформував Рютте про активну участь північнокорейських військових у війні, підкресливши необхідність рішучішої реакції країн Заходу на це. «Потрібна більш рішуча реакція країн Заходу на нову роль Північної Кореї в російсько-українській війні», – заявив він.

Також лідери обговорили питання виконання рішень Вашингтонського саміту НАТО, зокрема щодо посилення протиповітряної оборони та інвестицій в українське виробництво снарядів, дронів і далекобійних засобів.

«Україна потребує дозволу на використання далекобійної зброї по військових об’єктах на території росії», – додав він.

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НАТО війна КНДР Володимир Зеленський Марк Рютте

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