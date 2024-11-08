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У ЄС продовжили місію з підготовки українських військових ще на два роки

14:53, 8 листопада 2024
Загалом у бюджет тренувальної місії українських військових закладено майже 409 мільйонів євро.
У ЄС продовжили місію з підготовки українських військових ще на два роки
Фото: pap.pl
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Рада Європейського Союзу повідомила, що продовжила мандат своєї тренувальної місії для підготовки українських військових до 15 листопада 2026 року. Про це поінформували на офіційному сайті Ради ЄС.

Загалом у бюджет місії закладено майже 409 мільйонів євро на період з 14 листопада 2024 по 15 листопада 2026.

«EUMAM Ukraine залишається ключовим інструментом військової підтримки України з боку ЄС, основною метою якої є сприяння зміцненню військового потенціалу Збройних сил України», — заявили у Раді ЄС.

Також там додають, що EUMAM Ukraine співпрацюватиме з НАТО, зокрема з Організацією Альянсу з питань допомоги в безпеці та підготовки для України (NSATU), і обмінюватиметься інформацією з останньою у «прозорий, взаємний та інклюзивний спосіб».

Додамо, ЄС розглядає можливість відправки інструкторів в Україну з 2025 року.

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ЄС ТЦК

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