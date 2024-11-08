В ЕС продлили миссию по подготовке украинских военных еще на два года

В общей сложности в бюджет тренировочной миссии украинских военных заложено почти 409 миллионов евро.

Фото: pap.pl

Совет Европейского Союза сообщил, что продлил мандат своей тренировочной миссии для подготовки украинских военных до 15 ноября 2026 года. Об этом проинформировали на официальном сайте Совета ЕС.

Всего в бюджет миссии заложено почти 409 миллионов евро на период с 14 ноября 2024 года по 15 ноября 2026 года.

«EUMAM Ukraine остается ключевым инструментом военной поддержки Украины со стороны ЕС, основной целью которой является содействие укреплению военного потенциала Вооруженных сил Украины», - заявили в Совете ЕС.

Также там добавляют, что EUMAM Ukraine будет сотрудничать с НАТО, в частности с Организацией Альянса по вопросам помощи в безопасности и подготовке для Украины (NSATU), и будет обмениваться информацией с последней «прозрачным, взаимным и инклюзивным способом».

Добавим, ЕС рассматривает возможность отправки инструкторов в Украину с 2025 года.

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