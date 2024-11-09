В Киеве отца приговорили к 10 годам, он убил сына и замуровал его останки в гараже

В Киеве отец убил сына во время ссоры, расчленил и часть останков вынес в помойку, а часть замуровал в гараже.

Источник фото: kyiv.gp.gov.ua

Днепровский районный суд Киева приговорил 55-летнего мужчину к 10 годам заключения за убийство сына, тело которого он расчленил и замуровал в гараже. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

По материалам дела, в январе 2024 года во время застолья в квартире между отцом и 30-летним сыном возникла ссора, во время которой обвиняемый нанес смертельное ножевое ранение. Стремясь скрыть преступление, мужчина перенес тело в ванную комнату, где в течение нескольких дней расчленял его и выносил остатки в мусорные баки. Голову и конечности он замуровал в своем гараже.

Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что на момент совершения преступления мужчина был психически здоров и осознавал свои действия. На суде он признал свою вину.

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