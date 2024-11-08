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В США клонированная самка хорька впервые родила детенышей

19:25, 8 ноября 2024
Это первый случай, когда исчезающий клонированный вид в США дал потомство.
В США клонированная самка хорька впервые родила детенышей
Источник фото: Roshan Patel/Smithsonian Conservation Biology Institute
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В Смитсоновском национальном зоопарке в штате Вирджиния в США первая в истории клонированная черноногая самка хорька Антония родила детенышей. Данный вид животных находится под угрозой исчезновения.

Об этом сообщили в Службе рыбных ресурсов и дикой природы США.

Антония родила двух здоровых потомков после спаривания с 3-летним самцом черноногого хорька Урчином.

«Это первый случай, когда исчезающий клонированный вид в США дал потомство, демонстрируя важный шаг вперед в использовании клонирования для увеличения генетического разнообразия в усилиях по сохранению», – подчеркнули в сообщении.

Один из трех детенышей, которых родила Антония, к сожалению, умер вскоре после рождения. Другие двое – самец и самка – чувствуют себя хорошо, они находятся на попечении смотрителей.

Они останутся в учреждении для дальнейших исследований. Их не планируют выпускать в дикую природу.

Источник фото: Смитсоновский национальный зоопарк и Институт природоохранной биологии

«Успешное разведение и дальнейшее рождение детенышей Антонии знаменует собой важную веху в сохранении видов, находящихся под угрозой исчезновения», - сказал ученый из Смитсоновского института Пол Маринари.

Антонию клонировали, используя образцы тканей, собранные в 1988 году от черноногой хорьки по имени Вилла, генетический материал которой хранился в зоопарке в Сан-Диего.

Ее генетический материал содержит в три раза больше генетического разнообразия, чем есть в нынешней популяции черноногих хорьков – все они произошли только от семи особей (за исключением трех клонов и новых потомков).

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США животные

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