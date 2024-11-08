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У США клонована тхориця вперше народила дитинчат

19:25, 8 листопада 2024
Це перший випадок, коли клонований зникаючий вид у США дав потомство.
У США клонована тхориця вперше народила дитинчат
Джерело фото: Roshan Patel/Smithsonian Conservation Biology Institute
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У Смітсонівському національному зоопарку у штаті Вірджинія в США перше в історії клонована чорнонога тхориця Антонія народила дитинчат. Цей вид тварин перебуває під загрозою зникнення.

Про це розповіли у Службі рибних ресурсів та дикої природи США.

Антонія народила двох здорових нащадків після спаровування з 3-річним самцем чорноногого тхора Урчіном.

«Це перший випадок, коли клонований зникаючий вид у США дав потомство, демонструючи важливий крок вперед у використанні клонування для збільшення генетичного різноманіття в зусиллях щодо збереження», – наголосили в повідомленні.

Одне з трьох дитинчат, яких народила Антонія, на жаль, померло незабаром після народження. Інші двоє – самець і самка – почуваються добре, вони перебувають під опікою наглядачів.

Вони залишаться в установі для подальших досліджень. Їх не планують випускати у дику природу.

Джерело фото: Смітсонівський національний зоопарк та Інститут природоохоронної біології

«Успішне розведення та подальше народження дитинчат Антонії знаменує собою важливу віху в збереженні видів, що перебувають під загрозою зникнення», – сказав науковець зі Смітсонівського інституту Пол Марінарі.

Антонію клонували, використовуючи зразки тканин, зібрані в 1988 році від чорноногої тхориці на ім’я Вілла, генетичний матеріал якої зберігався в зоопарку в Сан-Дієго.

Її генетичний матеріал містить у три рази більше генетичного різноманіття, ніж є у нинішній популяції чорноногих тхорів – усі вони походять лише від семи особин  (за винятком трьох клонів і нових нащадків).

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США тварини

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