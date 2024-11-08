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На Одещині фейкові працівники ТЦК та поліції зупиняли чоловіків та вимагали гроші, щоб їх відпустили

14:36, 8 листопада 2024
Затримано злочинну групу, яка під виглядом правоохоронців та співробітників ТЦК вимагала у чоловіків гроші.
На Одещині фейкові працівники ТЦК та поліції зупиняли чоловіків та вимагали гроші, щоб їх відпустили
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На Одещині затримали фейкових правоохоронців та співробітників ТЦК, які вимагали у чоловіків гроші.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, підозрювані вистежували чоловіків призовного віку та, представляючись співробітниками поліції і ТЦК та СП, під приводом перевірки документів вимагали пред'являти військові посвідчення. У разі відмови, вони залякували примусовою доставкою до ТЦК та вимагали гроші для вирішення цього питання.

«Встановлено, що в одному з випадків підозрювані отримали від потерпілого 38 тис грн, в іншому — майже 39 тис грн.

Після отримання грошей вони «заспокоювали» потерпілих, запевняючи, що їхні дані будуть внесені до бази «Оберіг», що нібито гарантувало їм відсутність проблем із мобілізацією», - заявили у ОГП.

Зазначається, що підозрюваних затримали під час вимагання та отримання 4000 грн і 3000 доларів США від чергового потерпілого.

Під час обшуків у зловмисників вилучили формений військовий одяг, гроші, зброю та інші речові докази.

До складу злочинної групи входили особи з кримінальним минулим, а також експравоохоронець, який теж мав проблеми із законом.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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прокуратура Одеса ТЦК

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