В Одесской области фейковые работники ТЦК и полиции останавливали мужчин и требовали деньги, чтобы их отпустили

Задержана преступная группа, которая под видом правоохранителей и сотрудников ТЦК требовала у мужчин деньги.

В Одесской области задержали фейковых правоохранителей и сотрудников ТЦК, которые требовали у мужчин деньги.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, подозреваемые выслеживали мужчин призывного возраста и, представляясь сотрудниками полиции и ТЦК и СП, под предлогом проверки документов потребовали предъявлять военные удостоверения. В случае отказа они запугивали принудительной доставкой в ​​ТЦК и потребовали деньги для решения этого вопроса.

«Установлено, что в одном из случаев подозреваемые получили от потерпевшего 38 тыс. грн, в другом — почти 39 тыс. грн.

После получения денег они «успокаивали» пострадавших, уверяя, что их данные будут внесены в базу «Оберег», что якобы гарантировало отсутствие проблем с мобилизацией», - заявили в ОГП.

Отмечается, что подозреваемые были задержаны во время вымогательства и получения 4000 грн и 3000 долларов США от очередного потерпевшего.

Во время обысков у злоумышленников изъяли форменную военную одежду, деньги, оружие и другие вещественные доказательства.

В состав преступной группы входили лица с уголовным прошлым, а также экс-правоохранитель, который тоже имел проблемы с законом.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

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