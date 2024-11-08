В Одесской области фейковые работники ТЦК и полиции останавливали мужчин и требовали деньги, чтобы их отпустили

В Одесской области задержали фейковых правоохранителей и сотрудников ТЦК, которые требовали у мужчин деньги.
Как сообщил Офис Генерального прокурора, подозреваемые выслеживали мужчин призывного возраста и, представляясь сотрудниками полиции и ТЦК и СП, под предлогом проверки документов потребовали предъявлять военные удостоверения. В случае отказа они запугивали принудительной доставкой в ТЦК и потребовали деньги для решения этого вопроса.
«Установлено, что в одном из случаев подозреваемые получили от потерпевшего 38 тыс. грн, в другом — почти 39 тыс. грн.
После получения денег они «успокаивали» пострадавших, уверяя, что их данные будут внесены в базу «Оберег», что якобы гарантировало отсутствие проблем с мобилизацией», - заявили в ОГП.
Отмечается, что подозреваемые были задержаны во время вымогательства и получения 4000 грн и 3000 долларов США от очередного потерпевшего.
Во время обысков у злоумышленников изъяли форменную военную одежду, деньги, оружие и другие вещественные доказательства.
В состав преступной группы входили лица с уголовным прошлым, а также экс-правоохранитель, который тоже имел проблемы с законом.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
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