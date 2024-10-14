Миссию ЕС по подготовке украинских военных продлят еще на два года — Жозеп Боррель

По словам Жозеп Борреля, продолжение тренировочной миссии предоставит ВСУ больше возможностей.

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что тренировочную миссию Европейского Союза (EUMAM), обеспечивающую подготовку украинских военных, продлят еще на два года. Об этом он сказал во время пресс-конференции после заседания Совета ЕС по иностранным делам.

По его словам, сейчас украинские войска «находятся под большим давлением по всей линии фронта», которое стало больше, чем до начала лета.

«Мы должны предоставлять украинским Вооруженным силам больше возможностей и наращивать нашу тренировочную миссию. Мы продлим мандат Миссии EUMAM на следующие два года», - сказал Боррель.

Также чиновник добавил, что надеется на консенсус по этому решению в Совете ЕС.

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