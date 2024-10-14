Місію ЄС з підготовки українських військових продовжать ще на два роки — Жозеп Боррель

За словами Жозепа Борреля, продовження тренувальної місії надасть ЗСУ більше спроможностей.

Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що тренувальну місію Європейського Союзу (EUMAM), яка забезпечує підготовку українських військових, продовжать ще на два роки. Про це він сказав під час пресконференції після засідання Ради ЄС з питань закордонних справ.

За його словами, наразі українські війська «перебувають під великим тиском по всій лінії фронту», який став більшим, ніж до початку літа.

«Ми повинні надавати українським Збройним силам більше спроможностей та нарощувати нашу Тренувальну місію. Ми продовжимо мандат Місії EUMAM на наступні два роки», - сказав Боррель.

Також посадовець додав, що сподівається на консенсус щодо цього рішення в Раді ЄС.

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