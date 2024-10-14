Чехія витратила на нафту та газ із рф у 5 разів більше, ніж на допомогу Україні, — Politico

Чехія витратила понад 7 мільярдів євро на російську нафту та газ і тільки на 1,29 мільярда євро надала допомогу Україні.

Фото: Politico

Чехія, яка є одним із найближчих союзників України, дозволила своїм нафтопереробним заводам отримати понад 1 млрд євро надприбутку завдяки знижкам на закупівлю нафти та газу із рф. Про це повідомило видання Politico з посиланням на звіт Центру вивчення демократії та Центру досліджень енергетики та чистого повітря.

«Чеська Республіка витратила понад 7 мільярдів євро на російську нафту і газ - більш ніж уп'ятеро більше, ніж 1,29 мільярда євро, які вона надала як допомогу Україні», - сказано у звіті.

У документі сказано, що компанія Orlen Unipetrol, купуючи російське паливо, яке в середньому було на 21 відсоток дешевше альтернативної азербайджанської нафти у 2023 році, змогла отримати надприбуток у розмірі близько 1,2 млрд євро.

Така ситуація можлива, оскільки ЄС надав Чехії звільнення від заборони на постачання російської нафти після вторгнення росії в Україну. Виняток був покликаний дати країнам Центральної Європи, які не мають виходу до моря, таким як Угорщина, Словаччина і Чеська Республіка, додатковий час для пошуку нових паливних маршрутів.

Однак, за твердженнями аналітиків, залежність Чехії від російської нафти фактично зросла у 2023 році приблизно до 60 %, незважаючи на наміри уряду поступово відмовитися від закупівель у москви. Хоча відтоді ця цифра знизилася до рівня до вторгнення в 50 відсотків на початку цього року, проте вони стверджують, що на ринку більш ніж достатньо вільних потужностей, щоб Прага повністю припинила свою залежність від росії.

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