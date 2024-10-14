Чехия потратила более 7 миллиардов евро на российскую нефть и газ и только на 1,29 миллиарда евро предоставила помощи Украине.

Фото: Politico

Чехия, которая является одним из ближайших союзников Украины, позволила своим нефтеперерабатывающим заводам получить более 1 млрд евро сверхприбыли благодаря скидкам на закупку нефти и газа из россии. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на отчет Центра изучения демократии и Центра исследований энергетики и чистого воздуха.

«Чешская Республика потратила более 7 миллиардов евро на российскую нефть и газ - более чем в пять раз больше, чем 1,29 миллиарда евро, которые она предоставила как помощь Украине», - говорится в отчете.

В документе сказано, что компания Orlen Unipetrol, покупая российское топливо, в среднем на 21 процент дешевле альтернативной азербайджанской нефти в 2023 году, смогла получить сверхприбыль в размере около 1,2 млрд евро.

Такая ситуация возможна, поскольку ЕС предоставил Чехии освобождение от запрета на поставку российской нефти после вторжения россии в Украину. Исключение было призвано предоставить странам Центральной Европы, не имеющим выхода к морю, таким как Венгрия, Словакия и Чешская Республика, дополнительное время для поиска новых топливных маршрутов.

Однако, по утверждениям аналитиков, зависимость Чехии от российской нефти фактически выросла в 2023 году примерно до 60%, несмотря на намерения правительства постепенно отказаться от закупок у москвы. Хотя с тех пор эта цифра снизилась до уровня до вторжения в 50 процентов в начале этого года, однако они утверждают, что на рынке более чем достаточно свободных мощностей, чтобы Прага полностью прекратила свою зависимость от россии.

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