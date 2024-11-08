Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО участие военных КНДР в российской агрессии против Украины

По словам Президента, Украина нуждается в разрешении на использование дальнобойного оружия по военным объектам на территории рф.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в частности, обсудив ситуацию на фронте и роль Северной Кореи в российской агрессии против Украины. Об этом он сообщил в соцсети X.

Зеленский рассказал, что во время встречи информировал Рютте об активном участии северокорейских военных в войне, подчеркнув необходимость более решительной реакции стран Запада на это. «Нужна более решительная реакция стран Запада на новую роль Северной Кореи в российско-украинской войне», - заявил он.

Также лидеры обсудили вопросы выполнения решений Вашингтонского саммита НАТО, в частности по усилению противовоздушной обороны и инвестиций в украинское производство снарядов, дронов и дальнобойных средств.

«Украина нуждается в разрешении на использование дальнобойного оружия по военным объектам на территории россии», - добавил он.

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