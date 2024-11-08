ЕС готов к сотрудничеству с Дональдом Трампом по Украине, – Шарль Мишель

ЕС выразил готовность к сотрудничеству с Трампом в вопросах безопасности и обороны.

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Европейский Союз готов сотрудничать с Дональдом Трампом во всех сферах, в частности по поддержке Украины, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель. Он подчеркнул, что все европейские лидеры стремятся укрепить связи с Соединенными Штатами, в частности в вопросах безопасности и обороны, пишет «Интерфакс-Украина».

«Я абсолютно убежден, что все европейские лидеры хотят укрепить связи с Соединенными Штатами. Вчера у нас были хорошие дебаты на эту тему, на все темы, в частности по безопасности, обороне. Я вчера передал Дональду Трампу послание, что мы хотели бы сотрудничать с ним во всех сферах, в частности по Украине», - отметил Мишель во время общения с журналистами на неформальной встрече глав государств и правительств ЕС в Будапеште.

Европейский лидер подчеркнул важность поддержки Украины. «Я абсолютно убежден, что все европейские лидеры хотят укрепить связи с Соединенными Штатами. Вчера у нас были хорошие дебаты на эту тему, на все темы, в частности по безопасности, обороне. Я вчера передал Дональду Трампу послание, что мы хотели бы сотрудничать с ним во всех сферах, в частности по Украине», - подчеркнул он.

Мишель также анонсировал обсуждение вопросов конкурентоспособности среди лидеров ЕС на встрече в тот день.

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