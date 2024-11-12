Снежно-белая с голубыми гирляндами — когда в Киеве установят главную елку страны

Традиционно елку установят на Софийской площади.

Елка несокрушимости 2023 года на Софийской площади, фото — КГГА

В Киеве главную елку страны установят 6 декабря. Об этом рассказал президент компании Folk Ukraine, занимающейся организацией праздника, Игорь Добруцкий в комментарии «Информатору».

Традиционно елку установят на Софийской площади. Она будет снежно-белой с голубыми гирляндами.

Символ праздника будет высотой 12-15 метров, а своими цветами будет символизировать «белое полотно, жизнь из чистого листа» и «голубое чистое небо над страной».

Сначала организаторы хотели, чтобы по белому полотну дети из разных школ писали новую историю Украины. Также планировалось, что елка должна иметь собственный номер телефона и интернет-адрес, чтобы украинцы могли посылать пожелания друг другу. Поздравления транслировали бы на фотозоне возле дерева.

Однако, как рассказал Добруцкий, от этих идей пришлось отказаться, поскольку пока в Киевской городской администрации согласовывали вопросы и готовили все разрешения, прошло столько времени, что никогда не воплощать замыслы.

«Хотели мы много, но из-за затягивания с согласованиями некоторые элементы физически уже не успеем. Итак, варианты «А» и «В» отпали, уже остался только «С», - отметил президент компании-организатора.

Как сообщалось, в Киеве не планируют рождественско-новогодних массовых мероприятий на открытых локациях.

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