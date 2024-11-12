Дональд Трамп після призначення може змінити директора ФБР Крістофера Рея

Один із імовірних кандидатів на посаду директора ФБР - Кеш Патель, радник Трампа.

Обраний президент США Дональд Трамп після свого призначення на посаду може змінити директора Федерального бюро розслідувань, яке зараз очолює Крістофер Рей. Про це повідомляє NBC.

«Директор ФБР Крістофер Рей і команда Дональда Трампа розглядають можливість того, що за нової адміністрації Рея замінять, заявили NBC три джерела, знайомі з ситуацією», — йдеться у повідомленні.

Джерела вказують, що один із імовірних кандидатів на посаду директора ФБР - Кеш Патель, радник Трампа. Також є припущення, що він може очолити ЦРУ.

Як відомо, Трамп призначив Рея директором ФБР у 2017 році, на термін у 10 років. Згодом Трамп неодноразово критикував його, але не так сильно, як інших офіційних осіб Мін'юсту, частиною якого є ФБР. Проте, нагадує NBC, Трамп вимагав його звільнення, коли Рей заявив на слуханнях у Конгресі, що поранення експрезидента у вухо під час липневого замаху не було спричинене кулею. Пізніше у ФБР підтвердили, що Трамп дістав поранення від кулі стрільця.

NBC розповідає, що республіканець Патель раніше працював у Раді нацбезпеки США і в Палаті представників Конгресу, був старшим радником директора Національної розвідки. Також наприкінці президентства Трампа він працював начальником штабу міністра оборони. Трамп планував зробити його заступником директора ЦРУ, але глава управління Джина Геспел пригрозила тоді відставкою в разі такого призначення.

Як повідомлялося, що Трамп обрав Майка Волтца радником із нацбезпеки, а Марко Рубіо — держсекретарем США.

Також стали відомі імена кандидатів на найвищі пости в адміністрації Трампа.

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