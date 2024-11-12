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Верховний суд Філіппін створить структуру управління ШІ для судової системи

17:43, 12 листопада 2024
Структуру управління ШІ хочуть створити через зростаючу значущість штучного інтелекту в судових процесах
Верховний суд Філіппін створить структуру управління ШІ для судової системи
Фото: equivant-court.com
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Верховний суд Філіппін має намір розробити «Структуру управління ШІ для судової системи». Ця ініціатива спрямована на те, щоб намітити керівні принципи відповідальної інтеграції ІІ у різні галузі судової діяльності та управління. Про це повідомили на офіційному сайті суду.

За словами старшого судді Марвіка Леонена, Структура управління ШІ забезпечить стандарти використання ШІ у судовому адмініструванні, наприклад, у сфері кадрових ресурсів, фінансів та безпеки, а також у юридичних дослідженнях, аналізі документів, подачі заяв до суду та управління справами.

Відповідно до Стратегічного плану Верховного суду щодо судових інновацій на 2022–2027 роки (SPJI), структура управління ШІ є ключовим кроком на шляху до модернізації систем та робочих процесів судової системи. З цією метою суд активно вивчає потенціал ШІ для підвищення ефективності та точності судової системи.

Верховний суд вже розпочав пілотне тестування технологій ШІ, включаючи програмне забезпечення для транскрипції голосу до тексту для стенографістів. Крім того, кілька офісів у суді мають платформи з покращеними можливостями ШІ, призначені для оптимізації юридичних досліджень.

Проте старший суддя Леонен наголосив, що суд ще не повністю впровадив жодну систему ШІ. Судова система продовжує процес цифровізації своїх процедур, картування процесів та ретельної оцінки того, які програми ШІ будуть масштабовані для більш широкого розгортання. Хоча суду відомі передові інструменти ШІ, такі як GPT, але він ще не прийняв ці технології.

Раніше у США суд дозволив суддям та персоналу використовувати ШІ у своїй роботі, але є низка обмежень.

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суд штучний інтелект

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