Біткоїн встановив новий ціновий рекорд у $84 000

Курс біткоїну досяг $84 000.

Bitcoin знову досягнув нових висот, демонструючи неймовірні темпи зростання. 11 листопада криптовалюта спочатку подолала позначку 82 000 доларів, потім через кілька годин піднялася вище 83 000 доларів, а надвечір досягла рівня 84 000 доларів. Про це свідчать дані CoinDesk

Вже кілька днів поспіль Біткоїн оновлює історичні рекорди після перемоги Дональда Трампа на виборах США.

На ринку зросли очікування щодо сприятливого регуляторного середовища, яке допоможе криптовалютам розвиватися.

Як відомо, у рамках передвиборчої кампанії Дональд Трамп пообіцяв перетворити США на «криптостолицю світу».

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