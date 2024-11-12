Депутаты предлагают ввести отдельную статью в Уголовном кодексе за военные преступления против детей

В первую очередь речь идет о преступлениях рф, которая незаконно депортировала или переместила украинских детей и неоправданно задерживает их репатриацию.

Военные преступления против детей должны быть расследованы по специальной статье Уголовного кодекса Украины. Об этом заявила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк, одна из авторов соответствующего законопроекта №12170, зарегистрированного в парламенте, в комментарии «Интерфакс-Украина».

В первую очередь речь идет о преступлениях рф, которая незаконно депортировала или переместила украинских детей и неоправданно задерживает их репатриацию.

«Мы специально выделяем военные преступления против детей в отдельную статью. Преступления депортации, принудительного перемещения и неоправданной задержки репатриации детей во время войны – это самые циничные преступления, имеющие характер геноцида. И это подчеркивают многие страны, которые вошли в международную коалицию по возвращению детей», - отметила она.

Законопроект №12170 предлагает такие преступления выделить в отдельную - 448-ю - статью УКУ, квалифицирующую незаконное перемещение и задержку репатриации украинских детей как военные преступления.

Согласно ст. 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, депортация и принудительное перемещение гражданского населения являются серьезными нарушениями международного гуманитарного права, достигающими порога военных преступлений. А согласно Дополнительному протоколу к Женевским конвенциям и оценке независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине, неоправданная задержка репатриации является военным преступлением.

«В соответствии с проведенными правозащитниками расследованиями, граждане российской федерации, которые участвуют в адопции депортированных или похищенных украинских детей, преследуют цель уничтожения национальной идентичности маленьких украинцев. Никто не собирается их возвращать. Такие преступления должны наказываться. Наказание виновных является одним из важнейших средств, которые есть у Украины, чтобы предотвратить повторение таких преступлений», - указала вицеспикер.

По официальным данным, за время полномасштабного вторжения из Украины было депортировано, незаконно или принудительно вывезено около 20 тысяч детей, и возвращение таких детей происходит очень медленно, подчеркнула Кондратюк.

Она выразила надежду на то, что все причастные к расследованию преступлений против детей поддержат эти изменения в Уголовный кодекс, что будет способствовать максимально быстрому принятию этого закона в Верховной Раде.

Как сообщалось, Кабмин предусмотрел создание реестра сведений о депортированных в связи с вооруженной агрессией России детей.

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