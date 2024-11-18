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Верховная Рада в скором времени рассмотрит законопроект о Госбюджете на 2025 год – комитет согласовал правки

11:28, 18 ноября 2024
Стало известно, как будет выглядеть финальная версия законопроекта о Государственном бюджете на 2025 год и какие правки учел бюджетный комитет.
Верховная Рада в скором времени рассмотрит законопроект о Госбюджете на 2025 год – комитет согласовал правки
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Парламентский Комитет по бюджету принял рекомендовать законопроект 12000 о Государственном бюджете на 2025 год ко второму чтению и внес финальные правки в текст проекта. Об этом сообщила глава Комитета Роксолана Пидласа.

Далее, вероятно, уже на этой неделе будет голосование в зале во втором чтении и в целом за весь законопроект.

Роксолана Пидласа сообщила, что комитет предложил следующие изменения по сравнению с редакцией, которую внес Кабмин.

2 млрд долларов (90 млрд грн) кредитных средств поступят в государственный бюджет от Великобритании на покрытие военных расходов, а именно – закупку оружия. Они отражены по спецфонду внешних заимствований и расходам Минобороны.

Оставлено 4% НДФЛ (кроме военного) в общинах (т.е. в общей сложности будет 64% для общин) для расчетов за коммунальные услуги и энергоносители, соответственно, отменяется субвенция областным бюджетам на покрытие разницы в тарифах на 12,2 млрд грн.

Решено разрешить прифронтовым общинам не перечислять реверс в государственный бюджет (в общей сложности 593 млн грн).

Добавляется 128 млн «Укрзализныце» на софинансирование европейского проекта развития железнодорожной инфраструктуры (фактически – железнодорожного полотна). «Софинансирование – обязательное условие предоставления европейских средств» – подчеркнула председатель комитета.

Также добавлено 277,1 млн. грн Национальной академии наук Украины, в том числе на исследования в военной сфере.

Исключена возможность политическим партиям покупать военные ОВГЗ (статья 49 бюджета).

Кроме того, комитет рекомендовал исключить обязательство больницам держать деньги на счетах в Казначействе (пункт 28 заключительных положений).

В остальном редакция законопроекта 12000 рекомендована к одобрению в целом в той версии, которую подало правительство.

Напомним, что версия, поданная правительством, предусматривает, что «чернобыльская пенсия» будет выплачиваться только тем, кто действительно жил в зоне отчуждения с 1986 по 1993 год.

Также, как писала «Судебно-юридическая газета», правительство в доработанном до второго чтения законопроекте предлагает поручить Кабмину:

  • проработать вопрос о необходимости дальнейшего сокращения предельной численности работников органов исполнительной власти в 2025 году;
  • осуществить меры по внедрению с 1 июля 2025 г. пенсионной реформы;
  • разработать и представить до 1 июля 2025 года на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые Законы Украины об установлении единых подходов перерасчета пенсий лицам, пенсия которым назначены по «специальным» Законам, независимо от изменения заработной платы (дохода) / денежного довольствия и осуществления таким лицам индексации пенсий на общих условиях.

Кроме того, как писала «Судебно-юридическая газета», проект Бюджета-2025 предусматривает, что вместо премий, которые первоначально предлагал Минфин, судьям будут выплачивать доплату в размере 10,5 тысячи гривен. Соответственно, Кабмин в бюджете на 2025 год предлагает увеличить финансирование судебной власти.

Также Правительство учло предложение увеличить расходы на Минкульт почти на полмиллиарда.

Кроме того, Кабмин прибавил 143,6 млн. на должностные оклады НАПК в проекте бюджета на 2025 год.

Также мы писали, что прожиточный минимум для прокуроров останется на уровне 1600 грн., но расходы на прокуратуру в 2025 году увеличат на 2,34 млрд грн.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада в скором времени рассмотрит законопроект о Госбюджете на 2025 год – комитет согласовал правки

Стало известно, как будет выглядеть финальная версия законопроекта о Государственном бюджете на 2025 год и какие правки учел бюджетный комитет.

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