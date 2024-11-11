Судьям местных судов установят ежемесячную доплату 10,5 тысяч гривен – Кабмин подготовил финальный проект бюджета

Вместо премий, которые первоначально предлагал Минфин, судьям будут выплачивать доплату в размере 10,5 тысячи гривен – проект бюджета на 2025 год.

Кабмин одобрил и внес в парламент доработанный проект Государственного бюджета на 2025 год. В частности, финальная версия законопроекта 12000 предусматривает видоизмененную норму в отношении премий судьям местных судов.

Напомним, в первой редакции законопроекта о бюджете Минфин предлагал выплачивать судьям судов первой инстанции премии в течение 2025 года в размере 40% от должностного оклада. Впрочем, поскольку это не предусмотрено законом о судоустройстве и повлечет проблемы, судейское самоуправление не одобрило такую ​​идею.

Также «Судебно-юридическая газета» объясняла, что такая несколько странная идея возникла, поскольку судьи первой инстанции получают меньше, чем некоторые чиновники (около 63 тысяч грн должностного оклада – потому что для расчета окладов судей применяется замороженный с 2021 года прожиточный минимум в 2102 грн ), но правительство одновременно не желало, чтобы увеличение их вознаграждения потянуло увеличение «спецпенсий» другим судьям.

Как стало известно «Судебно-юридической газете», Кабмин предложил вместо премий выплачивать судьям доплаты.

Так, статью 41 проекта закона о Госбюджете на 2025 год предлагается редакционно уточнить следующим образом:

«Установить, что в 2025 году в случаях, предусмотренных Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей», судье местного суда в пределах средств, предусмотренных в смете на судейское вознаграждение, ежемесячно выплачивается специальная доплата в размере 5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, применяемого для определения базового размера должностного оклада судьи.

Такая специальная доплата временная, не считается составляющей судейского вознаграждения судьи, не применяется для целей перерасчета ранее назначенного ежемесячного пожизненного денежного содержания и не влияет на него».

Таким образом, предлагается установить доплату в размере 10,5 тысяч грн.

Впрочем, эта норма о доплатах не будет работать, пока народные депутаты не проголосуют специальный новый закон, позволяющий выплачивать судьям отдельную доплату.

Так, пункт 1 Заключительных положений проекта бюджета предлагается предусмотреть, что вышеупомянутая статья 41 закона о Бюджете вступает в силу одновременно со вступлением в силу закона о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» о выплате судье местного суда специальной доплаты, но не ранее 1 января 2025 года.

Следовательно, доплата будет поставлена ​​в зависимости от скорости принятия соответствующего закона Верховной Радой.

Также Кабмин указал, что предусмотренный Государственной судебной администрации Украины в проекте Государственного бюджета Украины на 2025 год объем расходов для судов, органов и учреждений системы правосудия «позволяет выполнять возложенные законодательством на указанные органы полномочия».

«Против показателей 2024 года расходы по бюджетной программе 0501020 в проекте государственного бюджета на 2025 год увеличены на 1,5 млрд грн, из них по общему фонду на 1,1 млрд грн, по специальному фонду на 0,4 млрд гривен» - отметили в Минфине.

Также учтено предложение о том, чтобы из бюджета Пенсионного фонда Украины на 2025 год расходы на выплату ретроспективных судебных решений и перечисленных пенсий по решению суда осуществляется по отдельным направлениям в разрезе источников их выплаты.

Кроме того, в статье 38 предлагают установить, что в 2025 году для лиц, которым пенсии (ежемесячное пожизненное денежное содержание) назначены в соответствии с законами «О государственной службе», «О службе в органах местного самоуправления», «О статусе народного депутата Украины» , «О научной и научно-технической деятельности», «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы», «О прокуратуре», «О судоустройстве и статусе судей», «О Конституционном Суде Украины» и имеющих право на пенсию в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», часть пенсионной выплаты (часть ежемесячного денежного содержания), определенная в соответствии с статьи 27, абзаца 2 ч. 1 и ч. 2 статьи 28 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» финансируется из солидарной системы, разница пенсионной выплаты финансируется в соответствии с законодательством.

Автор: Наталя Мамченко

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