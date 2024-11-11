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Херсон остался без света из-за российских обстрелов

13:12, 11 ноября 2024
В Херсоне из-за вражеских обстрелов отключено электроснабжение во всех районах города.
Херсон остался без света из-за российских обстрелов
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В Херсоне из-за российских обстрелов произошло повреждение в энергосети, в результате чего во всех районах города исчезло электроснабжение. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

«В результате вражеских обстрелов есть повреждения в энергетической сети. Из-за этого частично обесточены потребители во всех районах города», - отметил он в своем сообщении.

Специалисты АО «Херсоноблэнерго» сейчас осуществляют аварийно-восстановительные работы. О завершении ремонтных работ обещают сообщить дополнительно.

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Херсон свет

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