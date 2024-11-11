В Кривом Роге в результате ракетного удара разрушен подъезд пятиэтажки – под завалами ищут людей

Под завалами могут находиться люди.

Источник фото: ГСЧС

В Министерстве внутренних дел сообщают, что в результате российского ракетного удара по городу Кривой Рог предварительно известно о 7 пострадавших, из них — 2 ребенка. Враг повредил жилой дом, квартиры с первого по пятый этаж одного из подъездов – разрушены.

На месте идет аварийно-спасательная операция. В настоящее время спасатели под завалами ищут людей.

«Повреждена жилая 5-этажка. Разрушены квартиры с первого по пятый этаж одного из подъездов. Возник пожар», - отмечают в МВД.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что это «обычная пятиэтажка, по которой российские террористы ударили ракетой».

«Украина нуждается в оружии для защиты от российского террора и более сильной поддержки мира для того, чтобы дипломатия стала реальной и сильной. Без принципиальных решений и сильной поддержки Украины России не будет иметь мотива искать мир, а будет искать только новые мишени», - подчеркнул Президент.

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