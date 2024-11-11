Дональд Трамп в первые дни работы в должности президента будет пытаться посадить Украину и рф за стол переговоров

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен «посадить россию и Украину за стол переговоров» сразу после официального вступления в должность. Об этом сообщает Associated Press, рассказывая о предполагаемых планах Трампа после инаугурации, которая должна состояться 20 января 2025 года.
Пресссекретарь Трампа Каролин Ливитт заявила, что он сможет вести переговоры по мирному соглашению между россией и Украиной. «В первый день это включает посадку Украины и россии за стол переговоров, чтобы покончить с этой войной», — добавила она.
Также Дональд Трамп хочет отменить указы Джо Байдена в течение первой недели в должности президента.
В его список входит:
«Я хочу закрыть границу и хочу бурить, бурить, бурить», – сказал он о своих планах на первый день.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.