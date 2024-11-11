Будут судить перебежчика, который после освобождения Херсона «переобулся» и пошел служить в ТЦК

ГБР задержало бывшего работника колонии, который служил на оккупантов и мобилизовался в Украине.

Источник фото: ГБР

Работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении бывшего сотрудника «Дарьевской колонии», который во время оккупации Херсонщины работал на захватчиков. После деоккупации он перебрался на подконтрольную Украине территорию, где был мобилизован и продолжил службу в территориальном центре комплектования Одесской области. Об этом сообщили в ГБР.

Во время оккупации Херсонщины обвиняемый, работая инспектором колонии, перешел на аналогичную должность в учреждение, подконтрольное российским войскам. После освобождения региона он остался на украинской территории и был мобилизован. В ТЦК Одесской области он работал, не рассказывая о своем сотрудничестве с оккупантами, сохраняя вид проукраинской позиции.

В результате совместных действий работников ГБР и СБУ, перебежчика разоблачили и задержали. Его обвиняют в коллаборационистской деятельности по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы до 15 лет. Обвинительный акт передан в суд для дальнейшего рассмотрения.

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