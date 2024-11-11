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Кто из ВПЛ может обратиться за назначением субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг

14:24, 11 ноября 2024
При назначении жилищной субсидии в совокупный доход не учитывается помощь на проживание, предоставляемая ВПЛ.
Кто из ВПЛ может обратиться за назначением субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг
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Для многих внутренне перемещенных лиц, которые из-за боевых действий вынуждены были уехать в другие регионы страны, актуальной является поддержка от государства для оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Если сумма всех платежей (в пределах установленных социальных нормативов потребления услуг) выше обязательного платежа, граждане могут потенциально получить субсидию, сообщают в Министерстве социальной политики.

Размер субсидии рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства. Он напрямую зависит от доходов семьи: чем меньше доходы, тем большую часть расходов оплатит государство.

В ведомстве отмечают, что при назначении жилищной субсидии в совокупный доход не учитывается помощь на проживание, предоставляемая ВПЛ.

Чтобы получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, внутренне перемещенные лица могут обратиться до:

  • Сервисного центра ПФУ;
  • Центра предоставления административных услуг;
  • уполномоченного должностного лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета территориального общества.

В то же время можно оформить субсидию онлайн с помощью:

  • портала «Дія»;
  • вебпортала электронных услуг ПФУ;
  • мобильного приложения Пенсионного фонда Украины.

Для получения субсидии требуются:

  • Заявление о назначении субсидии.
  • Декларация о доходах и расходах, в которой указываются данные о лицах из состава домохозяйства, проживающих вместе.
  • Паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
  • Справка о статусе ВПЛ.

Проверить, назначена ли субсидия на оплату ЖКУ можно, обратившись лично в орган, в котором подавали документы на получение субсидии или на официальном веб-портале ПФУ. В личном кабинете электронных услуг необходимо авторизироваться с помощью электронной подписи или через Дію.

Субсидия предоставляется по месту фактического проживания, ВПЛ могут оформить жилищную субсидию даже без заключения договора аренды.

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Минсоцполитики ЖКП ВПЛ субсидия

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