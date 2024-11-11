Кто из ВПЛ может обратиться за назначением субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг

При назначении жилищной субсидии в совокупный доход не учитывается помощь на проживание, предоставляемая ВПЛ.

Для многих внутренне перемещенных лиц, которые из-за боевых действий вынуждены были уехать в другие регионы страны, актуальной является поддержка от государства для оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Если сумма всех платежей (в пределах установленных социальных нормативов потребления услуг) выше обязательного платежа, граждане могут потенциально получить субсидию, сообщают в Министерстве социальной политики.

Размер субсидии рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства. Он напрямую зависит от доходов семьи: чем меньше доходы, тем большую часть расходов оплатит государство.

В ведомстве отмечают, что при назначении жилищной субсидии в совокупный доход не учитывается помощь на проживание, предоставляемая ВПЛ.

Чтобы получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, внутренне перемещенные лица могут обратиться до:

Сервисного центра ПФУ;

Центра предоставления административных услуг;

уполномоченного должностного лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета территориального общества.

В то же время можно оформить субсидию онлайн с помощью:

портала «Дія»;

вебпортала электронных услуг ПФУ;

мобильного приложения Пенсионного фонда Украины.

Для получения субсидии требуются:

Заявление о назначении субсидии.

Декларация о доходах и расходах, в которой указываются данные о лицах из состава домохозяйства, проживающих вместе.

Паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Справка о статусе ВПЛ.

Проверить, назначена ли субсидия на оплату ЖКУ можно, обратившись лично в орган, в котором подавали документы на получение субсидии или на официальном веб-портале ПФУ. В личном кабинете электронных услуг необходимо авторизироваться с помощью электронной подписи или через Дію.

Субсидия предоставляется по месту фактического проживания, ВПЛ могут оформить жилищную субсидию даже без заключения договора аренды.

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