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Хто із ВПО може звернутися за призначенням субсидії на оплату житлово-комунальних послуг

14:24, 11 листопада 2024
При призначенні житлової субсидії до сукупного доходу не враховується допомога на проживання, що надається ВПО.
Хто із ВПО може звернутися за призначенням субсидії на оплату житлово-комунальних послуг
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Для багатьох внутрішньо переміщених осіб, які через бойові дії змушені були виїхати в інші регіони країни, актуальною є підтримка від держави для сплати за житлово-комунальні послуги. Тож, якщо сума усіх платіжок (в межах встановлених соціальних нормативів споживання послуг) вища за обов’язковий платіж, громадяни можуть потенційно отримати субсидію, повідомляють у Міністерстві соціальної політики.

Розмір субсидії розраховується індивідуально для кожного домогосподарства. Він напряму залежить від доходів родини: чим менші доходи, тим більшу частину витрат оплатить держава.

Як відомстві наголошують, що при призначенні житлової субсидії до сукупного доходу не враховується допомога на проживання, що надається ВПО.

Щоб отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, внутрішньо переміщені особи можуть звернутися до:

  • Сервісного центру ПФУ;
  • Центру надання адміністративних послуг;
  • уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради територіальної громади.

Водночас можна оформити субсидію онлайн за допомогою:

  • порталу «Дія»;
  • вебпорталу електронних послуг ПФУ;
  • мобільного додатку Пенсійного фонду України.

Для отримання субсидії потрібні:

  • Заява про призначення субсидії.
  • Декларація про доходи та витрати, в якій зазначаються дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом.
  • Паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків.
  • Довідка про статус ВПО.

Перевірити, чи призначено субсидію на оплату ЖКП можна, звернувшись особисто до органу, в якому подавали документи на отримання субсидії або на офіційному веб-порталі ПФУ. В особистому кабінеті електронних послуг потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису або через Дію.

Субсидія надається за місцем фактичного проживання, ВПО можуть оформити житлову субсидію навіть без укладання договору оренди.

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Мінсоцполітики ЖКП ВПО субсидія

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