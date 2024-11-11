Від своєї злочинної діяльності він отримував щомісяця у розмірі 200 тисяч гривень.

У Києві судитимуть чоловіка, який збував зброю, вибухівку та наркотики. Йому загрожує до 12-ти років позбавлення волі. Про це повідомляє поліція столиці.

Зазначається, що зловмисника затримали у лютому 2024 року.

Встановлено, що 50-річний місцевий мешканець організував у столиці збут вогнепальної зброї та бойових припасів, а також налагодив розповсюдження наркотиків і психотропів. Від своєї злочинної діяльності він отримував щомісяця у розмірі 200 тисяч гривень.

«Ми провели обшуки за місцем проживання фігуранта та у гаражному приміщенні де вилучили перероблений пістолети, набої, гранати Ф-1 з запалами та близько сотні патронів різного калібру. Крім того, вилучили «Альфа-PVP», амфетамін, канабіс та МДМА. Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин за цінами «чорного» ринку сягала близько пів мільйона гривень», — розповів заступника начальник відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Іван Негуриця.

Тоді, зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 263 - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та ч. 2, 3 ст. 307 - незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України.

«Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт ми скерували до Шевченківського районного суду міста Києва. За вчинене порушнику загрожує до 12-ти років позбавлення волі із конфіскацією майна»,- додав правоохоронець.

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