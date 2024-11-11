Україна та Данія підписали угоди на 535 млн євро на постачання артилерії, безпілотників та ракет для ЗСУ

Україна отримає від Данії САУ, ударні безпілотники та ракетні системи.

Джерело фото: mod.gov.ua

Україна уклала кілька угод із Данією на постачання зброї, включно з самохідними артилерійськими установками, ударними безпілотниками та ракетами. Міністерства оборони України та стратегічних галузей промисловості підписали відповідні імплементаційні угоди з Міністерством оборони Данії, де визначено деталі проєктів, фінансування та терміни постачання. Про це повідомили в Міноборони.

Ці угоди конкретизують домовленості з Листа про наміри, підписаного у вересні в Києві, і передбачають закупівлі від українських оборонних підприємств на загальну суму близько 535 млн євро. Фінансування надходить від урядів Данії, Швеції та відсотків із заморожених російських активів.

«‎За результатами угод українські виробники озброєння та техніки як державні, так і приватні — поставлять ЗСУ самохідні артилерійські установки, ударні безпілотники, протитанкову зброю, ракетне озброєння», — повідомив директор Департаменту політики закупівель Гліб Канєвський.

Данія вже виділила Україні 50 млн євро для фінансування виробництва самохідних артилерійських установок «Богдана» для ЗСУ.

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