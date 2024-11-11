Україна та Данія підписали угоди на 535 млн євро на постачання артилерії, безпілотників та ракет для ЗСУ

Україна уклала кілька угод із Данією на постачання зброї, включно з самохідними артилерійськими установками, ударними безпілотниками та ракетами. Міністерства оборони України та стратегічних галузей промисловості підписали відповідні імплементаційні угоди з Міністерством оборони Данії, де визначено деталі проєктів, фінансування та терміни постачання. Про це повідомили в Міноборони.
Ці угоди конкретизують домовленості з Листа про наміри, підписаного у вересні в Києві, і передбачають закупівлі від українських оборонних підприємств на загальну суму близько 535 млн євро. Фінансування надходить від урядів Данії, Швеції та відсотків із заморожених російських активів.
«За результатами угод українські виробники озброєння та техніки як державні, так і приватні — поставлять ЗСУ самохідні артилерійські установки, ударні безпілотники, протитанкову зброю, ракетне озброєння», — повідомив директор Департаменту політики закупівель Гліб Канєвський.
Данія вже виділила Україні 50 млн євро для фінансування виробництва самохідних артилерійських установок «Богдана» для ЗСУ.
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