У Росії заперечують інформацію про телефонну розмову Трампа і Путіна

За словами спікера Путіна, ніякої розмови не було.

Речник глави РФ Дмитро Пєсков спростував інформацію про те, що Путін та новообраний президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову. Як пишуть у медіа, його слова передають у росЗМІ.

Так, він назвав неправдивою інформацію про розмову, а також заявив, що наразі немає конкретних планів щодо контактів між обома політиками.

Тим часом у МЗС України заявили, що Україна не була заздалегідь попереджена про телефонну розмову між Дональдом Трампом і Путіним. Як наслідок, Україна не могла не могла схвалити або виступити проти дзвінка.

Напередодні видання The Washington Post із посиланням на джерела написало, що 7 листопада Дональд Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Утім, офіційно у Трампа цього не коментували.

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