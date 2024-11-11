Україну не попереджали про розмову Трампа з Путіним, — речник МЗС Георгій Тихий

Україна не була заздалегідь поінформована про ймовірний дзвінок, заявив представник МЗС.

Офіційний Київ заперечив інформацію про те, що Україна була нібито заздалегідь попереджена про телефонну розмову між Дональдом Трампом і Путіним.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», обраний 6 листопада президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Розмова відбулася у четвер, 7 листопада. Крім того, за даними видання The Washington Post, Україна нібито була поінформована про дзвінок і не заперечувала проти того, щоб розмова відбулася.

Однак, речник МЗС Георгій Тихий у коментарі Reuters заявив, що Україна не була заздалегідь поінформована про ймовірний дзвінок.

«Повідомлення про те, що українська сторона була заздалегідь поінформована про ймовірний дзвінок, є хибними. Відповідно Україна не могла схвалити або виступити проти дзвінка», — заявив агентству Reuters представник МЗС Георгій Тихий.

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