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Україну не попереджали про розмову Трампа з Путіним, — речник МЗС Георгій Тихий

08:59, 11 листопада 2024
Україна не була заздалегідь поінформована про ймовірний дзвінок, заявив представник МЗС.
Україну не попереджали про розмову Трампа з Путіним, — речник МЗС Георгій Тихий
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Офіційний Київ заперечив інформацію про те, що Україна була нібито заздалегідь попереджена про телефонну розмову між Дональдом Трампом і Путіним.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», обраний 6 листопада президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Розмова відбулася у четвер, 7 листопада. Крім того, за даними видання The Washington Post, Україна нібито була поінформована про дзвінок і не заперечувала проти того, щоб розмова відбулася.

Однак, речник МЗС Георгій Тихий у коментарі Reuters заявив, що Україна не була заздалегідь поінформована про ймовірний дзвінок.

«Повідомлення про те, що українська сторона була заздалегідь поінформована про ймовірний дзвінок, є хибними. Відповідно Україна не могла схвалити або виступити проти дзвінка», — заявив агентству Reuters представник МЗС Георгій Тихий.

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США МЗС Дональд Трамп війна

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