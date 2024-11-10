Дональд Трамп провів телефонну розмову з путіним — WP

WP повідомляє, що розмова телефоном між Трампом та путіним відбулася ще 7 листопада.

Фото: washington.org

Обраний 6 листопада президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з путіним. Про це повідомляє Washington Post.

Як зазначає видання, розмова відбулася у четвер, 7 листопада.

Як зазначає WP, уряд України був проінформований про дзвінок Трампа путіну, і не заперечував проти розмови, заявили виданню дві людини, знайомі з цим питанням.

Раніше ми писали, що радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявлял, що до завершення своєї президентської каденції Байден говоритиме з Конгресом та адміністрацією Дональда Трампа про необхідність підтримки України.

Додамо, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро вважає, що новообраний президент США Дональд Трамп не відмовиться від підтримки України, незважаючи на його попередні заяви.

Ще повідомлялося, що очільник МЗС Андрій Сибіга заявляв про підготовку зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

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