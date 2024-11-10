Трамп не відмовиться від підтримки України попри свої попередні заяви, — глава МЗС Франції

У МЗС Франції заявили, що Трамп «надто мудрий», щоб кинути Україну.

Фото: rfi.fr

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро вважає, що новообраний президент США Дональд Трамп не відмовиться від підтримки України, незважаючи на його попередні заяви. Про це він сказав в інтерв'ю Le Parisien.

За словами глави МЗС Франції, Трамп є надто мудрим, щоб погодитися на те, що стане найбільшою територіальною анексією за останні 75 років. Новообраний голова Білого дому не забуде, що мир не може бути укладений за спинами українців та над головами європейців.

«(Він - ред.) занадто мудрий, щоб забути, що жоден справедливий та тривалий світ не може бути укладений за спинами українців та над головами європейців. Це закріпило б право найсильнішого, з дуже серйозними наслідками у Європі та інших регіонах світу», - заявив Барро.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський зробив жорстку заяву щодо припинення вогню без гарантій безпеки, згадавши диванних експертів. Крім того, Президент наголосив, що Україні потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах.

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