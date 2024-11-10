Трамп не откажется от поддержки Украины, несмотря на свои предварительные заявления, — глава МИД Франции

В МИД Франции заявили, что Трамп «слишком мудр», чтобы бросить Украину.

Фото: rfi.fr

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро считает, что новоизбранный президент США Дональд Трамп не откажется от поддержки Украины, несмотря на его предварительные заявления. Об этом он сказал в интервью Le Parisien.

По словам главы МИД Франции, Трамп слишком мудр, чтобы согласиться на то, что станет самой большой территориальной аннексией за последние 75 лет. Новоизбранный глава Белого дома не забудет, что мир не может быть заключен за спинами украинцев и над головами европейцев.

«(Он - ред.) слишком мудр, чтобы забыть, что ни один справедливый и длительный мир не может быть заключен за спинами украинцев и над головами европейцев. Это закрепило бы право сильнейшего, с очень серьезными последствиями в Европе и других регионах мира», - заявил Барро.

Напомним, Владимир Зеленский сделал жесткое заявление о прекращении огня без гарантий безопасности, вспомнив диванных экспертов. Кроме того, Президент подчеркнул, что Украине нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах.

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