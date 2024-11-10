Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

Трамп не откажется от поддержки Украины, несмотря на свои предварительные заявления, — глава МИД Франции

19:10, 10 ноября 2024
В МИД Франции заявили, что Трамп «слишком мудр», чтобы бросить Украину.
Трамп не откажется от поддержки Украины, несмотря на свои предварительные заявления, — глава МИД Франции
Фото: rfi.fr
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро считает, что новоизбранный президент США Дональд Трамп не откажется от поддержки Украины, несмотря на его предварительные заявления. Об этом он сказал в интервью Le Parisien.

По словам главы МИД Франции, Трамп слишком мудр, чтобы согласиться на то, что станет самой большой территориальной аннексией за последние 75 лет. Новоизбранный глава Белого дома не забудет, что мир не может быть заключен за спинами украинцев и над головами европейцев.

«(Он - ред.) слишком мудр, чтобы забыть, что ни один справедливый и длительный мир не может быть заключен за спинами украинцев и над головами европейцев. Это закрепило бы право сильнейшего, с очень серьезными последствиями в Европе и других регионах мира», - заявил Барро.

Напомним, Владимир Зеленский сделал жесткое заявление о прекращении огня без гарантий безопасности, вспомнив диванных экспертов. Кроме того, Президент подчеркнул, что Украине нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Украина Дональд Трамп Франция

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Отчим ребенка с инвалидностью, который его содержит и воспитывает, не имеет права на отсрочку – Верховный Суд

Верховный Суд признал, что мужчина, который с 2016 года содержит и воспитывает ребенка с инвалидностью, будучи в статусе отчима, не может претендовать на отсрочку, даже если родной отец не участвует в жизни ребенка.

Судья выехала за границу и уже не вернулась в суд – судью предложено уволить за уклонение от осуществления правосудия

Судья Хозяйственного суда Харьковской области просила предоставить ей возможность «дотянуть» до отставки за свой счет.

Отсутствие доказанного факта СЗЧ не исключает лишения права на дополнительное вознаграждение на основании предписаний поручения министра обороны – Верховный Суд

Ссылка жалобщика на отсутствие доказательств привлечения его к ответственности по факту самовольного ухода из воинской части не исключает возможности лишения его права на выплату дополнительного вознаграждения на основании предписаний отдельного поручения Министра обороны.

Порядок определения размера доплаты к пенсии неработающему пенсионеру, проживающему на территории радиоактивного загрязнения – позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал на порядок применения закона о Государственном бюджете Украины на 2024 год в части определения специальной расчетной величины для определения размера доплаты к пенсии неработающему пенсионеру, проживающему на территории радиоактивного загрязнения.

Разница в мотивировочной части решений суда в бумажном и электронном виде является нарушением УПК – Верховный Суд

Наличие двух вариантов решения апелляционного суда в бумажном и электронном виде является существенным нарушением УПК.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ольга Оніщук
    Ольга Оніщук
    екс-заступник Міністра юстиції України