В Донецкой области разоблачили группу, которая продавала машины, завезенные как гуманитарная помощь для ВСУ

Злоумышленники получили незаконную прибыль в сумме почти 700 тысяч гривен.

В Донецкой области правоохранители сообщили о подозрении гражданскому и военнослужащему по факту продажи товаров гуманитарной помощи, с целью получения прибыли, совершенные в значительном размере во время военного положения.

Как сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, подозреваемые по предварительному сговору, декларируя как гуманитарную помощь, ввезли из-за границы на территорию Украины автомобили без обязательных таможенных платежей при растаможке с целью их дальнейшей продажи.

«Таким образом, сбыто по меньшей мере три транспортных средства, ввезенных как гуманитарная помощь для ВСУ, и получена незаконная прибыль в сумме почти 700 тысяч гривен», - заявили в прокуратуре.

Соисполнители сделки задержаны. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

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